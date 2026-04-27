Президентът на Азербайджан за втори път e удостоен с международна награда за усилията си в насърчаването на мира и диалога в региона

Президентът на Република Азербайджан, Илхам Алиев, бе удостоен за втори път с престижно международно отличие в признание на неговите усилия за насърчаване на мира и диалога. Присъждането на Наградата „Герника за мир и помирение“ (Gernika Prize for Peace and Reconciliation) е поредното признание за последователния и принципен ангажимент на Азербайджан към изграждането на мир и регионална стабилност.

Това отличие следва присъдената по-рано Награда „Зайед“ за човешко братство (Zayed Award for Human Fraternity), която бе първото значимо международно отличие, свързано с насърчаването на мира, връчено на президента Алиев. Двете награди заедно отразяват устойчивото международно признание за ролята на Азербайджан в насърчаването на диалога, съвместното съществуване и процесите на помирение.

Наградата „Герника“, присъждана от общинските съвети на Гeрника-Лумо и Пфорцхайм, както и от институции като Музея на мира в Герника и Изследователския център за мир „Gernika Gogoratuz“, отличава приноса към мира, помирението и разрешаването на конфликти. Символичното значение на Герника – дълбоко свързано с идеята за мир и историческа памет – допълнително подчертава значимостта на това отличие.

В своето изказване, президентът Алиев изрази дълбока признателност към институциите, присъдили наградата, като подчерта, че това признание отразява не само индивидуалните усилия, но и по-широката политика на Азербайджан за насърчаване на диалога и взаимното разбирателство. Той потвърди, че постигането на траен мир, особено в региона на Южен Кавказ, изисква последователни усилия, политическа воля и визия, насочена към бъдещето.

Държавният глава също така отбеляза: „Народът на Азербайджан, който е преживял тежките последици от войната и е живял в условия на конфликт в продължение на близо 30 години, разбира много добре стойността на мира и помирението. Днес Азербайджан се учи да живее в атмосфера на мир. За нас това е ново и необичайно усещане, тъй като не сме имали възможност да го изпитаме след възстановяването на нашата независимост.“

Последователното присъждане на тези награди подчертава нарастващото международно признание за конструктивната роля на Азербайджан в оформянето на нова регионална реалност, основана на нормализация и сътрудничество. Страната продължава да пледира за устойчив мир, основан на принципите на суверенитета, териториалната цялост и конструктивния диалог между държавите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com