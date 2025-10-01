Отиде си световноизвестна изследователка

Световноизвестната изследователка и природозащитничка Джейн Гудол е починала на 91-годишна възраст, съобщава BBC. Тя бе смятана за най-големия авторитет в изучаването на шимпанзетата и символ на борбата за опазване на природата.

Институтът „Джейн Гудол“ потвърди, че тя е издъхнала от естествена смърт по време на лекционна обиколка в САЩ. „Нейните открития бяха революционни за науката. Тя беше неуморен защитник на опазването и възстановяването на нашия естествен свят“, гласи съобщението на организацията.

Пионер в приматологията

Още като дете в Лондон Гудол била омагьосана от животните, вдъхновена от книгата за доктор Дулитъл. В средата на 20-те си години тя заминава за Африка, където среща приматолога Луис Лики. Въпреки че нямала научна степен, Лики разпознава таланта ѝ и ѝ поверява първата експедиция за изследване на шимпанзета в Танзания през 1960 г.

Именно тогава тя документира историческо наблюдение – мъжко шимпанзе използва клонка, за да изважда термити от мравуняк. Това опровергава дотогавашната теза, че единствено хората създават и използват инструменти, и преобръща представите за еволюцията.

Световна слава

Работата ѝ бързо добива световна известност – през 1965 г. тя се появява на корицата на National Geographic, а нейните наблюдения представят на човечеството емоционалния и социалния живот на приматите. Малко след това участва в телевизионен филм, озвучен от Орсън Уелс, където е показана в близък контакт с шимпанзетата.

От учен до активист

След години на теренни проучвания Гудол се превръща в ярък активист за правата на животните. Тя посвещава усилията си на освобождаването на шимпанзета от зоопаркове и лаборатории, както и на екологични каузи в различни части на света. Чрез своя институт тя реализира десетки проекти за опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие на местни общности.

Смъртта на Джейн Гудол бележи края на една епоха в науката и природозащитата, но нейното наследство остава живо – в промененото разбиране за мястото на човека в природата и в поколенията млади изследователи и активисти, които тя вдъхнови.

