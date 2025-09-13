От отличник до брутален убиец! Кой е Тайлър Робинсън?

Америка е потресена от убийството на влиятелния консервативен активист, блогър и подкастър Чарли Кърк, който бе изключително близък до президента Доналд Тръмп. Арестуваният за престъплението — 22-годишният Тайлър Робинсън — предизвиква недоумение сред познатите си, които се опитват да разберат какво го е подтикнало към този акт. Случаят разтърси малкото градче Вашингтон в щата Юта, откъдето произхожда Робинсън, и предизвика бурни реакции в американското общество.

Отличник от малко градче

Тайлър Робинсън е израснал в семейство на мормони, макар родителите му да не са практикуващи. Баща му е продавач на кухненско обзавеждане, а майка му — здравна работничка. Семейството живее в типична къща за средната класа, близо до местната църква. Робинсън е най-голямото от три деца и е описван като спокоен, уважителен и резервиран.

В училище Тайлър е бил блестящ ученик. Съученици го определят като интелигентен, амбициозен и социално адаптиран. „Винаги съм си мислела, че той ще стане бизнесмен или президент на някаква компания“, казва Джайда Фънк, негова съученичка от 11 години.

Пътят след гимназията

След като завършва гимназия с отличен успех през 2021 г., Тайлър за кратко учи в университет, но по-късно се записва в техническо училище, за да се обучава като електротехник. Живее сам в жилищен комплекс в Сейнт Джордж, на 10 минути от дома на родителите си, и притежава сива „Dodge Challenger“. Съседите го описват като самотен и дистанциран, с навик да кара прекалено бързо.

Политизация и мотиви

Макар родителите му да са регистрирани републиканци, Тайлър не е посочвал политическа принадлежност и не е гласувал на последните избори. Според губернатора на Юта Спенсър Кокс, младежът се е политизирал през последните години и е изразявал враждебност към Чарли Кърк пред членове на семейството си.

На местопрестъплението са открити гилзи с надписи с антифашистка тоналност, включително препратка към песента „Bella Ciao“. Това породи спекулации сред представители на американската десница, че Робинсън е бил радикализиран в крайноляви среди.

Общественият шок

Арестът на Тайлър Робинсън, извършен след 33-часово издирване, е потресъл местната общност. Бившата охранителка от училището Крис Шуиърман споделя, че никой не е очаквал подобно развитие. „Той беше от онези ученици, които всеки би искал да има в класа си“, казва тя.

Приятели от автомобилна група, с която Тайлър се е сближил през януари, също са изненадани. „Говорехме само за коли, никога за политика“, казва 40-годишният Джей, член на групата.

Семейна намеса и арест

Според полицията именно бащата на Тайлър е убедил сина си да се предаде. Президентът Доналд Тръмп първи обяви задържането на заподозрения.

Много въпроси, малко отговори

Убийството на Чарли Кърк остава обвито в мистерия. Мотивите на Тайлър Робинсън тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите органи. За мнозина той остава образ на противоречие — между отличника от гимназията и обвинения в политически мотивирано убийство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com