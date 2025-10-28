Ново 20! Санае Такаичи и Тръмп си стиснаха ръцете

Санае Такаичи и Доналд Тръмп прелистиха нова страница в отношенията между САЩ и Япония.

Японската премиерка Санае Такаичи е заявила, че иска да номинира американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, според говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес и Ройтерс.

"За толкова кратко време светът започна да се радва на повече мир", заяви Такаичи пред медиите.

"Аз самата бях много впечатлена и вдъхновена от вас, г-н президент", добави премиерката.

Започнала още по време на първия му мандат, обсесията на Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир само се засили след завръщането му на власт през януари.

Той твърди, че е сложил край на няколко конфликта по света, но експертите омаловажават ролята му, отбелязва АФП.

Тръмп и Такаичи подписаха важно търговско споразумение.

Такаичи благодари на Доналд Тръмп за "дългогодишното приятелство" с бившия премиер Шинзо Абе, който е и неин бивш ментор.

От своя страна Тръмп я увери, че Вашингтон е съюзник "на най-високо ниво" на Токио. Това се случи в момент, в който САЩ изискват от архипелага да увеличи разходите си за отбрана.

"Винаги съм изпитвал голяма любов и дълбок респект към Япония. Искам да ви уверя, че това ще бъде привилегирована връзка. Ние сме съюзник на най-високо ниво", подчерта Тръмп.

Такаичи от своя страна заяви, че иска да отвори в японско-американските отношения, докато Токио се изправя пред нарастващата военна мощ на съседен Китай, отбелязва АФП.

Заедно със САЩ Япония е готова да допринесе за глобалния мир и стабилност, подчерта още Такаичи, цитирана от ДПА.

Тръмп похвали премиерката, която е на власт от седмица, за незабавните ѝ мерки за укрепване на военния потенциал на Япония. "Получихме вашите поръчки за голямо количество ново военно оборудване", отбеляза президентът на САЩ.

На срещата САЩ и Япония подписаха рамково споразумение за гарантиране на доставките си на редкоземни елементи и критични минерали, в момент, в който Китай въвежда драстични ограничения върху износа на тези важни материали, отбелязва АФП.

Документът, публикуван от Белия дом и подписан в Токио от американския президент Доналд Тръмп и японската премиерка Санае Такаичи, предвижда засилено сътрудничество и мобилизиране на капитали за подкрепа на минното дело и преработката в двете страни, като определя редица проекти, които да бъдат подкрепени с приоритет.



Токио и Вашингтон се ангажират по-специално да "идентифицират съвместно" проекти, които да запълнят "пропуските" в своите вериги за доставки – "включително производни продукти като магнити, батерии, катализатори". Мерки, приети в рамките на шест месеца, ще подкрепят финансово приоритетни проекти, се посочва в текста, публикуван от Белия дом.

Като инструменти ще се използват "механизми за финансова подкрепа, търговски мерки, ако е необходимо, и системи за складиране".

Участниците възнамеряват да мобилизират подкрепата на правителствата и частния сектор (...) чрез субсидии, гаранции, заеми или собствени (...) регулаторни облекчения", добавя споразумението.

Неотдавна Китай обяви нови контролни мерки върху износа на технологии, свързани с тези редки земни елементи, за голямо разочарование на САЩ, Япония и Европа. Пекин осигурява над 60% от добива на редкоземни елементи, и 92% от тяхното рафинирано производство в световен мащаб. Тези материали са от съществено значение за цифровите технологии, автомобилната промишленост, енергетиката и оръжейната промишленост.

