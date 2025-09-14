Свят

Нова драма с руски дронове. Една страна изпищя

Румънското Министерство на отбраната осъди "безотговорните действия"

14 сеп 25 | 17:47
Фатме Мустафова

Фрагменти от руски дронове са паднали на румънска територия при нападенията на Русия срещу Украйна, това сочат данни на Министерството на националната отбрана на Румъния, изпратени до Аджерпрес днес и БТА. 

Данните бяха публикувани, след като бяха изпратени две съобщения чрез румънската система за предупреждение "Ро-Алърт" (Ro-Alert) вчера вечерта. 

 

Данните показват, че от началото на руската агресия в Украйна през февруари 2022 г. са регистрирани 52 нападения изключително на украинска територия близо до румънските граници, в които са участвали руски дронове. След 38 от тези нападения фрагменти от дронове са достигнали до румънска територия, в района на делтата на Дунав, а след десет от нападенията руски дронове са навлезли в румънското въздушно пространство.

Вчера вечерта румънското население в населените места в близост до северната част на окръг Тулча е получило две предупреждения за тревога и евакуация на безопасни места, след като е бил засечен руски дрон в румънското въздушно пространство. Румънски самолети F-16 и Eurofighter Typhoon, пилотирани от румънски и германски военни, са наблюдавали района до 21:30 ч. и са получили разрешение да свалят целта.

Румънското Министерство на отбраната осъди "безотговорните действия" на Русия и подчерта, че представляват ново предизвикателство за сигурността и стабилността в Черноморския регион.

 

Фатме Мустафова

