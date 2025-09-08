Нов кошмар в Турция! Мощно земетресение

Ново силно земетресение разтърси Северозападна Турция. Трусът е с магнитуд 4,5 разтърси и е регистриран в 23:03 часа снощи в района на град Съндърга, окръг Балъкесир.

За него съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТ, като се позова на турската турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Няма информация за нанесени щети и жертви към момента, предава БТА.Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи в социалните мрежи, че AFAD и други екипи за спешна помощ са изпратени в окръг Балъкесир след земетресението.

По информация на турските медии хиляди хора в Балъкесир и в Съндърга прекарват нощта навън поради опасения от нови трусове.

След земетресението с магнитуд 6,1 от 10 август трусовете в района на Балъкесир продължат.

Преди вечерния трус в неделя през деня в района бяха регистрирани още три земетресения с магнитуд 4,9, 4,1 и 4.Турският сеизмолог проф. Шериф Баръш изказа предположение пред ТРТ, че вторичните трусове може да продължат около 1 година.

