Нов кошмар в Черно море! Появи се петно от слънчогледово масло

Мазни петна от слънчогледово масло покриха повърхността на Черно море край Одеса.

Това съобщи Одеса Лайф.

Причината за разлива е руска атака, която порази пристанищна инфраструктура в град Черноморск (Одеска област).

След острела е имало пожар в морския терминал и е разрушен резервоар, в който са се съхранявали 6000 тона сурово слънчогледово масло.

В резултат на това слънчогледовото масло е попаднало в река Туапсе, а заради поройни дъждове – и в Черно море..

Екипи на пристанището и аварийни служби в момента поставят бонови заграждения, за да ограничат разпространението на петното.

Въпреки че растителните масла изглеждат по-безопасни от петрола, те също носят сериозни екологични рискове.

Маслото покрива перата на морските птици и те могат да загинат от хипотермия или да не могат да излетят. Освен това мазният филм на повърхността спира достъпа на кислород до водата, което застрашава рибите и микроорганизмите в плитките води.

Според експертите, възможно е маслото да се уплътни и да потъне на дъното, а разграждането му да отнеме години.

Еколози от Държавната екологична инспекция на Украйна вече вземат проби от водата, за да оценят мащаба на щетите. Акваторията на пристанището е временно затворена за движение на плавателни съдове, докато не се елиминират последствията.

Цената на слънчогледовото масло от Украйна, ключова стока за региона, само преди дни поскъпна рекордно за последните 4 години заради ограничено предлагане и по-високи цени на петрола.

Този инцидент със сигурност ще доведат до ново покачване на борсовите цени.

