Неочакван удар по Украйна за 140 милиарда евро

Европейският съюз отново се сблъска с разделение по ключов финансов въпрос, свързан с войната в Украйна. Лидерите на страните-членки не успяха да постигнат споразумение за отпускането на репарационен заем от 140 милиарда евро за Киев, който трябваше да бъде финансиран чрез използването на замразени руски държавни активи в Европа.

Белгия блокира решението, въпросът се връща през декември

След продължилата до късно снощи среща на върха в Брюксел стана ясно, че въпросът ще бъде разгледан отново на следващия Европейски съвет през декември. Белгия категорично се противопостави на приемането на решението, изтъквайки опасения от правни и финансови последици в случай, че Русия предприеме ответни действия.

Руските активи, засегнати от мярката, се намират основно в централния депозитар на ценни книжа Euroclear, чиято централа е именно в Брюксел. Това поставя Белгия в уязвима позиция. Въпреки липсата на съгласие, лидерите от ЕС увериха украинския президент Володимир Зеленски, че финансовата подкрепа за страната ще бъде осигурена през 2026 и 2027 година.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща подчерта след срещата: „Европейските лидери се ангажираха да гарантират, че финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити през следващите две години. Помолихме комисията да предложи варианти възможно най-скоро, така че Украйна да разполага с необходимите ресурси, за да продължи да се защитава и да се бори за справедлив и траен мир през 2026 и 2027 г., ако е необходимо. Русия трябва да вземе това предвид. Украйна ще разполага с необходимите финансови ресурси, за да се защити от руската агресия и в обозримо бъдеще.“

„Сега трябва да се работи по техническите, правните и финансовите аспекти на подкрепата на Европа и ще се върнем към този въпрос на декемврийския Европейски съвет,“ допълни Коща, като даде сигнал, че компромисът е възможен, но не и непосредствен.

Имаме дефиниция, но не и механизъм

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че страните членки са уточнили какво представлява репарационният заем, но техническото изпълнение остава неясно.

„Споразумяхме се за това какво представлява репарационният заем. И трябва да работим върху това как да го направим възможен и кой е най-добрият вариант да продължим напред,“ каза тя след срещата.

Засега Европейската комисия е натоварена със задачата да изготви нови варианти за предоставяне на средства на Украйна, включително чрез други финансови инструменти, които да не излагат отделни държави на риск от руски контрамерки. Решението, по всичко личи, ще се превърне в един от най-важните тестове за единството на ЕС преди края на годината.

