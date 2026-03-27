За първи път след началото на войната в Украйна делегация от петима руски депутати е на посещение в САЩ с цел възстановяване на парламентарните контакти между двете държави. Това съобщи заместник-председателят на комисията по външни работи в Държавната дума Вячеслав Никонов. Визитата бележи рязка промяна на фона на дългото замразяване на политическите отношения.

По думите на Никонов днес са планирани срещи с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Домакин от американска страна е Анна Паулина Луна, член на Камарата на представителите, известна като поддръжник на Тръмп и критик на военната помощ за Украйна.

Основният фокус на разговорите е създаването на съвместна парламентарна група и възможността за реципрочна визита в Москва през май.

За да се осъществи посещението, санкциите на САЩ срещу Вячеслав Никонов са били временно отменени, което подчертава значимостта на дипломатическия ход.

След началото на войната западните държави рязко ограничиха политическите контакти с Русия в знак на подкрепа за Украйна. Настоящата визита обаче показва опит за възстановяване на каналите за диалог.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи посещението като важна стъпка към нормализиране на отношенията между двете страни.

В същото време анализатори отбелязват, че ролята на парламента в руската властова система остава ограничена, което поставя под въпрос реалното влияние на подобни срещи върху стратегическите решения.

