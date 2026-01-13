Наши журналисти разкриха как режимът в Иран се измъква от паниката

Протестите в Иран вече имат реален и силен ефект върху властта, която по думите на анализатори действа все по-коварно и панически, опитвайки се да избегне срив на режима. Според журналиста Константин Вълков иранските власти са под такъв натиск, че търсят изход без да дават никаква публична информация, включително чрез пълно спиране на интернет, което прави ситуацията още по-взривоопасна.

Власт без контрол и протести без правила

„Никой не дава официални данни, но е ясно, че протестите са огромни“, заяви Вълков пред нова телевизия, като подчерта, че сегашната вълна от недоволство няма нищо общо с предишните. Докато по-рано протестите са били насочени към права на жените и демокрация, сега по улиците се виждат плакати с призиви за смърт – ясен знак, че обществото е преминало границата към радикализация, която вече не подлежи на лесен контрол.

Режимът търси Тръмп, защото е уплашен

Журналистът Огнян Дъскарев допълни, че самият факт, че иранските власти търсят диалог с президента на САЩ Доналд Тръмп, е показателен. „Режимът изглежда много притеснен и активно търси разговори“, заяви Дъскарев, като определи това като опит на Техеран да спечели време и да избегне катастрофален сценарий.

Катастрофална икономика и липса на изход

По думите на Вълков реално поле за преговори няма, защото икономиката на Иран е в свободно падане. „Цените са толкова високи, че дори семейства от средната класа не могат да си позволят нормален обяд“, посочи той, позовавайки се на информация отпреди спирането на интернет. Вълков подчерта, че общественото недоволство се засилва и от обвиненията, че режимът харчи средства не за населението, а за ядрената си програма и за подкрепа на съюзнически режими, включително в Сирия.

Рискът от военен удар и сценарий за разпад

Според Вълков единственото възможно споразумение със САЩ би било свързано с избягване на военен удар срещу Иран. Той предупреди, че не е изключен сценарий, при който в рамките на часове може да се стигне до смяна на режима - развитие, което би довело до хаос, разпад на държавата и дългосрочна нестабилност в региона.

Голямата геополитическа картина

Огнян Дъскарев зае по-умерена позиция, като заяви, че не очаква военни действия в близко бъдеще. Той направи по-широк анализ, отбелязвайки, че нито Доналд Тръмп, нито руският президент Владимир Путин имат интерес от пряк сблъсък. По думите му Русия вече губи позиции като глобален играч, включително след отслабването на съюзници извън Близкия изток.

От Иран до Гренландия – светът на ръба

Дъскарев обърна внимание и на стратегическото значение на Гренландия, като подчерта, че именно оттам минава най-прекият път на руските междуконтинентални балистични ракети към САЩ, което прави региона ключов за глобалната сигурност. Топенето на ледовете допълнително усложнява военния баланс, улеснявайки придвижването на руски подводници.

Паралелът с Украйна и позицията на България

Константин Вълков направи паралел с началото на войната в Украйна, като посочи, че Русия е нападнала в момент на тежки икономически проблеми, а сега САЩ се намират в собствен период на икономическо напрежение. В заключение Огнян Дъскарев подчерта, че при евентуална ескалация България ясно ще застане на страната на НАТО и Европейския съюз, което превръща кризата в Иран в фактор с пряко значение и за страната ни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com