Наш дипломат каза тежката присъда за конфликта в Иран

Кризата в Близкия изток продължава да се задълбочава, като все по-тежко стои въпросът дали дипломацията има шанс да спре ескалацията. Към момента реални преговори между САЩ и Иран няма, а контактите се водят чрез посредници. Военните действия не отслабват напрежението, а напротив - водят до вътрешна консолидация в Иран. Според експерти конфликтът навлиза в дълга и изтощителна фаза без ясен победител.

Няма реални преговори

„Към момента преговори по същество няма между САЩ и Иран“, заяви пред бТВ дипломатът Ангел Орбецов. По думите му комуникацията се осъществява индиректно, основно чрез Пакистан, където ключова роля има фелдмаршал Асим Монир.

В основата на този непряк диалог стои план от 15 точки, предложен от Доналд Тръмп, както и отговор от страна на Иран от пет точки, който впоследствие е допълван. Разминаванията между двете позиции обаче остават сериозни и блокират всякакъв напредък.

Противоречиви сигнали от двете страни

Публичните послания също се разминават. От Вашингтон се говори за напредък и готовност за диалог, докато Техеран категорично отрича да води преговори.

Според Орбецов това показва промяна в подхода на САЩ. Първоначалната цел е била капитулация на Иран, но след неуспеха ѝ предложеният план започва да се разглежда като база за бъдещи разговори.

Липса на реална представа за Иран

САЩ днес нямат ясна картина за вътрешните процеси в Иран. За разлика от периода преди Ислямската революция, когато страната е била близък съюзник, сега липсва пряк достъп до политическата и обществената динамика.

Системата в Иран съчетава религиозна власт с изборни институции. Върховният лидер има решаваща роля, но съществуват и президент, парламент и други органи, които участват в управлението.

Протестите не променят курса

Вътрешното напрежение в страната не води до очаквания ефект. Протестите през последните години остават ограничени и не прерастват в масово движение срещу режима.

След последните военни действия се наблюдава обратен ефект - обществото се консолидира около властта. Това поставя опозицията в трудна позиция и ограничава възможностите ѝ за влияние.

Война на изтощение без победител

Иран прилага стратегия на изтощение, целяща да натовари противника и да го принуди към отстъпки - подход, познат от конфликта с Ирак.

„Всички страни са губещи“, обобщава дипломатът Ангел Орбецов, подчертавайки, че към момента няма изход от конфликта и рискът от продължителна нестабилност остава висок.

