Мощен трус удари Турция

Земетресение с магнитуд 5,9 е регистрирано днес в Западна Турция, посочват данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран в 12:59 часа местно време и е бил на дълбочина 9 километра, сочат данните, публикувани в сайта на EMSC.

Според данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), цитирани от Анадолската агенция, земетресението е било с магнитуд 5,4 и с епицентър в района на град Симав в окръг Кютахия.

Земетресението, което е било усетено и в съседните окръзи, е било с дълбочина 8,46 километра, посочва AFAD, предава bTV.

