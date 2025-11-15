Една легенда си отиде. Сбогом на пенито!

След повече от 230 години американските монетни дворове прекратиха производството на монети от един цент. Последното така наречено "пени“ беше отсечено в сряда във Филаделфия, с което приключва една от най-дълго съществуващите парични традиции в историята на Съединените щати, предава БТА.

Американският президент Доналд Тръмп разпореди тази мярка още през февруари, след като Министерството на финансите изчисли, че производството на най-малката монета в обращение струва вече около четири цента - четири пъти повече от номиналната ѝ стойност. Основната причина за това са високите разходи за мед и цинк, от които е съставен съвременният едноцентов номинал.

Според решението на Белия дом производството на "пени“ се преустановява по икономически съображения, тъй като монетата все по-рядко се използва в ежедневните разплащания и натоварва държавния бюджет.

Министърът на финансите Брандън Бийч заяви, че последните отсечени монети ще бъдат предложени на търг, а постъпленията ще бъдат насочени към програми за опазване на културно и историческо наследство. Последните "пени“, които са били пуснати в свободно обращение, са отсечени още през юни.

Въпреки това монетите от един цент ще продължат да бъдат законно платежно средство, като в обращение в момента се намират приблизително 114 милиарда броя.

Едноцентовата монета има дълбоки исторически корени. Тя е пусната в обращение за първи път през 1793 г., а от 1909 г. върху нея е изобразен бившият президент Абрахам Линкълн - символ на американската държавност и демокрация.

В бъдеще американските фирми ще трябва да закръгляват крайните цени до следващата по-голяма монета - петцентовата („никел“) - при плащания в брой. Някои представители на търговските асоциации обаче вече изразиха недоволство от липсата на ясни инструкции от страна на правителството относно начина на прилагане на новото правило.

Американски медии съобщават, цитирайки прогнозата на производителя на монети, че спирането на производството на едноцентовите монети ще спести на държавата около 56 милиона долара (приблизително 50 милиона евро) годишно.

Решението на Съединените щати има не само финансово, но и символично значение. То бележи края на една епоха, в която дребните монети играеха важна роля в изграждането на националната идентичност и финансовата култура.

