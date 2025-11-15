Слагат мито за всеки малък пакет от Китай

Съгласно новата митническа политика на Евросъюза Гърция започва да налага мито от 2 евро на всеки малък пакет,който пристига от Китай. До сега стоките на стойност до 150 евро не се облагаха с мита. От началото на следващата година всички стоки, които пристигат от популярните платформи, ще се облагат с 2 евро, дори и стойността им да е под 10 евро. Гръцкият министър на икономиката Кириакос Периакакис заяви, че целта е да се гарантира прозрачност в електронната търговия и равноправна конкуренция за европейските фирми.

Гръцките търговци дори настояват да се налага мито от 7 евро за всяка пратка с надежда да откажат потребителите от евтините китайски стоки.

Според проучване на Агенцията на потребителите в Гърция причината за отдръпване на клиентите от гръцките магазини е липсата на средства за облекло и обувки. Гръцките и въобще европейските стоки са много по-качествени, коментират гърците в социалните мрежи, но приходите не достигат за покриване на ежедневните разходи.

Дори вече 7% от гърците се лишават от хранене три пъти на ден. Появи се също и нова мода сред учениците и студентите да носят дрехи втора употреба, пише GlasNews.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com