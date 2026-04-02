Израел обяви Франция за неприятелска държава

Израелският посланик във Франция Джошуа Джарка заяви, че Париж вече не може да се смята за приятелска страна заради последните решения на френското правителство. Той коментира темата пред телевизия BFMTV на фона на засиленото дипломатическо напрежение между двете държави, предаде Евроком.

Дипломатът уточни, че Израел не отправя лични нападки към президента Еманюел Макрон. Според него обаче действията на властите в Париж показват, че държавата е спряла да се държи като съюзник на Тел Авив.

Джарка не посочи конкретни причини за оценката си. Влошаването на отношенията идва след поредица от френски критики срещу разширяването на израелските селища на Западния бряг и военните операции в Газа и Ливан. Париж също така твърдо подкрепя създаването на независима палестинска държава.

Допълнителен разрив настъпи, след като Франция отказа да участва в съвместната американско-израелска военна операция срещу Иран. Властите не допуснаха американски военни самолети до своите бази, което доведе до пълно спиране на израелския военен внос от френски компании.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com