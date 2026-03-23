Иран предупреждава Европа - днес са ракети, утре може да са ядрени оръжия

Двете ракети, изстреляни от Иран към американско-британската военна база в Диего Гарсия, считана за най-отдалечената цел, към която Техеран е стрелял досега, представляват предупредително послание към Европа. Това заявяват дипломатически и разузнавателни източници пред The Sunday Times, пише "Епицентър".



Британският премиер Киър Стармър осъди Иран за "насилствената реакция", след като Техеран изстреля две балистични ракети със среден обсег към "Диего Гарсия", съвместната военна база на САЩ и Обединеното кралство в Индийския океан. Израелските сили за отбрана потвърдиха, че това е "първият път от началото на операцията, когато Иран изстрелва ракета, която може да достигне разстояние от около 4000 км".



"Заявявали сме го многократно: иранският терористичен режим представлява глобална заплаха с ракети, които могат да достигнат Лондон, Париж или Берлин“, припомнят от Израелските отбранителни сили. Според докладите първата ракета е била пресечена между нощта на четвъртък и сутринта на петък от ракета, изстреляна от американски военен кораб. Втората е паднала на около 600 километра от американо-британския аванпост на островите Чагос, където са разположени около 100 души британски персонал.

Обединеното кралство беше разрешило по-рано на американските сили да използват базите му само за отбранителни операции, за да попречат на Иран да изстрелва ракети, които да застрашат британските интереси в региона.

В петък Великобритания направи крачка напред, като се съгласи да позволи на САЩ да използват британските бази за нанасяне на удари по ирански цели, използвани за атакуване на кораби в Ормузкия проток. "Даунинг стрийт" настоя, че основата на това разрешение остава "колективната самоотбрана". В отговор иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че британският премиер Киър Стармър "е застрашил британските интереси в региона“.

Бивш ръководител на отдела за разузнаване относно Иран в израелските тайни служби заявява пред британския вестник, че атаките са демонстрирали безпрецедентен ракетен потенциал в Иран.

"Днес са ракети, утре може да са ядрени оръжия. Мисля, че това, което е наистина тревожно, е фактът, че в момента иранското ръководство не се подчинява на никаква система за контрол и баланс", заявява Дани Цитринович, който работи за Института за изследвания в областта на националната сигурност в Тел Авив. Дипломатически източник заявява, че ударите по остров Диего Гарсия не изглежда да са били цел на Иран, а по-скоро ракетите са били изстреляни като предупреждение към Обединеното кралство и европейските съюзници, които изразиха подкрепата си за американските и израелските операции за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток.



"Иран иска Европа да остане извън конфликта", посочва източникът, добавяйки, че ракетата изглежда е вид оръжие, за което досега не е било известно, че е част от арсенала на Иран. Техеран заплаши, че ще използва сила срещу всяка страна, която позволи използването на територията си за американски операции. "Ако ракетата е била изстреляна от северната част на Иран, обхватът ѝ би могъл да покрие цяла Европа", предупредждава дипломатът.



Цитринович е съгласен че ракетите биха могли да бъдат изстреляни като предупреждение към Обединеното кралство, но изразява съмнение, че Техеран би насочил ударите си към Европа, дори и предвид непредсказуемостта на новия върховен лидер, сина на Али Хаменей, Моджтаба Хаменей. "Не мисля, че утре ще атакуват Лондон или Париж, но смятам, че за тях това е още един фактор, който им позволява да укрепят своята сила на възпиране", посочва той.

