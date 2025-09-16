Германски министър изпусна нервите. Мощен призив към Вашингтон

Външният министър на Германия Йохан Вадефул призова

Вашингтон "най-накрая" да въведе допълнителни санкции срещу Москва

след неотдавнашното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА.

"Всеки, който ясно заема позиция на страната на свободата, а никоя страна не го прави по-убедително от Съединените американски щати, трябва да действа сега", заяви Вадефул в Берлин, на среща с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард.

Йохан Вадефул отбеляза, че

администрацията на американския президент Доналд Тръмп от месеци казва, че ще въведе нови санкции срещу Русия,

и призова Вашингтон "най-накрая да го направи".

"Знаем, че над 90 сенатори са решени да го направят. И се чудя защо това не се случва", каза германският министър.

Американският сенатор републиканец Линдзи Греъм заяви, че

Сенатът е подготвил законопроект за мащабни санкции,

включително високи мита за страни, които купуват руски петрол, газ и други енергийни ресурси. Според Греъм плановете се ползват с широка двупартийна подкрепа от над 80 сенатори.

Вадефул също подчерта, че се надява друг пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който в момента се подготвя, да бъде одобрен бързо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com