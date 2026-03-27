Гърция се разбунтува срещу новата минимална заплата

Синдикатът на служителите в публичния сектор в Гърция АДЕДИ отправи тежка критика към правителството заради обявеното увеличение на минималната работна заплата, като го определи като „подигравка към работещите“. Според организацията предвиденото повишение не отразява реалното поскъпване на живота и не може да компенсира натиска върху домакинствата.

От 1 април минималната заплата в страната ще бъде увеличена от 880 на 920 евро, но синдикатите подчертават, че реалното увеличение след удръжки е значително по-малко.

По техни изчисления нетното повишение възлиза на около 30-34 евро месечно, което се равнява на приблизително 1 евро на ден - сума, която според тях е крайно недостатъчна на фона на растящите цени на основни стоки и горива.

Паралелно с критиките АДЕДИ поставя и конкретни искания - по-сериозно увеличение на заплатите и пенсиите, възстановяване на допълнителните възнаграждения в държавния сектор, намаляване на работната седмица до 35 часа и мерки срещу високите цени и данъчната тежест.

Синдикатът вече призова за масово участие в протестна акция на 3 април пред Министерството на финансите в Атина, както и за 24-часова национална стачка на 13 май.

Критиките към увеличението не идват само от публичния сектор. Най-големият синдикат в частния сектор ГСЕЕ също определи новото ниво на минималната заплата като недостатъчно, което допълнително засилва напрежението в страната.

