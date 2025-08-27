Ердоган обяви за нов проект, който ще изведе Турция на различно ниво

„Днес задоволяваме до 80% от нуждите на нашата героична армия чрез системи, произведени в страната. По този начин запазваме значителен ресурс, който иначе би отишъл в чужбина, вътре в страната. Освен това правим нашите системи достъпни за нашите приятели и съюзници, като така увеличаваме дипломатическата си ефективност.“ Това заяви президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, по време на церемонията по предаване на системите „Стоманен купол“, откриване на съоръжения и първа копка в Оулбей в Анкара.

„Днес правим първата копка на гигантска инвестиция, която ще оформи нашето бъдеще“

Подчертавайки, че системата „Стоманен купол“ ще изведе Турция на напълно различно ниво в областта на противовъздушната отбрана.

„Днес предаваме на нашата героична армия системите Gök Kubbe, състоящи се от общо 47 превозни средства на стойност 460 милиона долара, които ще вдъхнат увереност у нашите приятели и ще всяват страх у нашите врагове. Последните горещи конфликти около нас доказват значението на системите за противовъздушна отбрана и радарите. Наясно сме, че не можем да оставяме нещата на случайността. Нито една държава, която не може да развие собствен радар, система за противовъздушна отбрана и способности за електронна война, не може да гледа уверено към бъдещето пред лицето на днешните предизвикателства за сигурността, особено в нашия регион.

Това, което определя тънката граница между това да бъдеш в менюто и да бъдеш на масата, са способностите за противовъздушна отбрана и нападение. С това разбиране ние постигаме значителен напредък в процеса на изграждане и развитие, който започнахме преди доста време. Изминахме голям път за кратко време, въпреки всички пречки. Днешните доставки са най-конкретното доказателство, че нашата борба не е била напразна“, каза Ердоган.

„Полагаме първия бетон за кампус, достоен за вторите 50 години на ASELSAN. С инвестиционен обем от 1,5 милиарда долара, Технологичната база Оулбей се откроява като една от най-големите индустриални инвестиции през последните години. По-важното е, че тази инвестиция представлява най-голямата инвестиция в отбранителната индустрия, правена наведнъж в историята на нашата република. Това е също така най-голямото интегрирано съоръжение за противовъздушна отбрана в Европа. Бих искал да подчертая, че тази инвестиция е крайъгълен камък за нашата нация, тъй като ASELSAN е двигателят на нашата отбранителна индустрия“, завъри той.

