Джей Ди Ванс размаха пръст на Европа

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс разкритикува европейските лидери, че не полагат достатъчно усилия за прекратяване на руската инвазия в Украйна. И определи постигнатото примирие с Иран като крехко.

„Разочаровани сме от голяма част от политическото ръководство в Европа, защото не изглежда особено заинтересовано от решаването на този конфликт“, заяви Ванс по време на посещение в Унгария.

Той приветства договореното споразумение с Иран, но подчерта, че то остава нестабилно и изисква бърз напредък в преговорите, предаде АФП.

„Ако иранците са готови добросъвестно да работят с нас, мисля, че можем да постигнем споразумение“, каза Ванс в Будапеща.

„Ако не седнат на масата за преговори, ще разберат, че президентът на САЩ не е човек, с когото може да се играе. Той е нетърпелив. Нетърпелив е да се постигне напредък“, добави той.

Двете страни договориха двуседмично прекратяване на огъня едва около час преди изтичането на поставения от Тръмп срок, след който той заплашваше да заличи Иран от лицето на Земята.

