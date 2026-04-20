Чехия и Германия привикват посланиците на Русия. Не търпят заплахи

Министерството на външните работи на Германия извика руския посланик в Берлин Сергей Нечаев във връзка с отправените от Москва заплахи срещу производители на оръжие, базирани в Германия, предаде ДПА.

"Няма да бъдем сплашвани. Такива заплахи и всякакви шпионски дейности в Германия са напълно неприемливи", написа германското външно министерство в социалната платформа Екс. Ведомството определи директните заплахи на Русия, насочени към цели в Германия, като опит да се отслаби германската подкрепа за Украйна и да се изпита решимостта на Берлин, предава БТА.

Миналата седмица Министерството на отбраната на Русия реагира на обявяването на нови споразумения за оръжия и военна помощ за Украйна, включително доставки на безпилотни летателни апарати, като публикува адресите на базирани в Европа компании от отбранителния сектор, включително и такива в Германия.

Реакцията последва обещания за допълнителна помощ за Украйна на среща в Берлин на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, известна като Групата "Рамщайн".

Преди срещата германският канцлер Фридрих Мерц сключи споразумение за стратегическо партньорство с украинския президент Володимир Зеленски.

Министерството на външните работи на Чехия връчи днес на свой ред протестна нота на руския посланик във връзка с отправените към страната заплахи и припомни разпоредбите на международното право, предаде Укринформ.

"Днес в 10:00 ч. пред посланик Александър Змеевски беше изразен категоричен протест срещу подобни заплахи. Подобна реторика, насочена срещу Чешката република, чешките субекти и нашите съюзници, е напълно неприемлива", се посочва в изявление на министерството.

Чешкият вицепремиер и министър на външните работи Петър Мацинка извика посланика на Русия в отговор на изявлението на руското министерство и последвалия коментар на бившия руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев относно няколко чешки компании, посечени като потенциални цели на руски атаки.

Мацинка подчерта, че "военните действия на Русия срещу Украйна са довели до сериозно влошаване на ситуацията със сигурността в Европа".

"Всички форми на помощ, които Чешката република оказва на Украйна, са твърдо обосновани в международното право", посочи той.

