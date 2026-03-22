Бензинът излиза извън контрол в Гърция! Протести и риск от блокада

Гърция е изправена пред рязко поскъпване на горивата, което заплашва да прерасне в икономическа и социална криза. Цената на бензина вече надхвърля 2 евро за литър в цялата страна, а на островите доближава 2,50 евро, предаде БНР.

Бензиностанциите предупреждават за масови фалити и дори заплашват със затваряне. В отговор правителството обсъжда спешни помощи и търси общо решение със страните от еврозоната.

Мярката за ограничаване на печалбите на търговците не е довела до реално понижение на цените, заявяват от опозицията. Те настояват за незабавно изплащане на компенсации за гражданите, които вече усещат силния натиск върху бюджета си.

Премиерът Кириакос Мицотакис посочи, че се очаква координиран подход в рамките на еврозоната, включително възможни корекции в данъчното облагане на горивата. Правителственият говорител Павлос Маринакис потвърди, че се обсъждат и директни помощи за домакинствата.

Междувременно напрежението в сектора расте. Собствениците на бензиностанции, които временно отложиха протестите си, заявиха, че са в готовност за крайни действия. „Ако не протестираме, ще фалираме“, предупреждават от техния съюз.

Ефектът вече се разлива върху цялата икономика. Според Съюза на потребителите поскъпването на горивата води до рязък скок на цените на стоките. Само за седмица плодовете и зеленчуците са поскъпнали с над 50% заради засиленото търсене по време на великденските пости.

Ударът се усеща и в туризма. Туристическите агенции вече предлагат по-скъпи пакети за Великден, като високите разходи за транспорт започват да се прехвърлят директно върху цените за почивка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com