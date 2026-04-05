Ямал беснее, всички са в недоумение

Двубоят между Атлетико Мадрид и Барселона предложи истински футболен спектакъл, но една конкретна ситуация след последния съдийски сигнал привлече вниманието на всички.

Каталунците изтръгнаха победата с 1:2 като гости и направиха огромна крачка към подпечатването на титлата в Ла Лига, но младата звезда Ламин Ямал напусна терена видимо ядосан.

Напрежението около испанския национал пролича още в заключителните минути на срещата. Когато Роберт Левандовски отбеляза победния гол за Барселона в 87-ата минута, Ямал изобщо не отпразнува попадението.

Камерите на DAZN уловиха как съотборникът му Пау Кубарси се опитва да го успокои на терена, но без особен успех.

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се опита да поздрави своя играч след края на мача, но отговорът на Ямал го остави в недоумение.

По-късно, по време на пресконференцията, германският наставник коментира ситуацията, опитвайки се да свали напрежението.

"Мисля, че... не знам точно какво е, но в крайна сметка, както казах и преди, имаше много емоция в мача. Искам да кажа, че Ламин опита всичко, за да отбележи втория гол. Това е перфектно, това е страхотно. И, разбира се, не всичко беше идеално, но той опита всичко. Когато получи топката, винаги е на разположение и това е добра ситуация. За мен нещата стоят по този начин", коментира Флик, пише "Топ спорт".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com