Веласкес отсече: Подхождаме към всеки съперник с максимално уважение

Треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира жребия за първия квалификационен кръг на Шампионската лига, който отреди на „сините“ сблъсък с Борац Баня Лука.

„Подхождаме към всеки съперник с максимално уважение. Най-важното в момента е да продължим да работим добре всеки ден, за да достигнем най-добрата си форма за първия двубой“, заяви Веласкес пред клубната телевизия на Левски.

„Приемаме този жребий с желание и увереност, но също така и със скромност. Трябва да останем здраво стъпили на земята, защото никой няма да ни подари нищо“, каза още испанецът.

„Ще отделим необходимото време за анализ на силните и слабите страни на съперника. В същото време няма да губим от поглед най-важното – как трябва да изглежда нашият отбор на терена“, обясни той.

„След отпадането на правилото за головете на чужд терен трудно може да се каже кое е по-добрият вариант. Това е жребият, който получихме, и няма смисъл да губим енергия в подобни разсъждения“, смята треньорът.

„Първо трябва да изиграем силен първи двубой, а след това да повторим същото ниво и в реванша“, подчерта Веласкес.

„Мястото е прекрасно. Комплексът и тренировъчните терени предлагат отлични условия за работа. Що се отнася до играчите – отношението и поведението им са на много високо ниво. Първите впечатления са положителни, но подготовката тепърва започва“, завърши треньорът на Левски.

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