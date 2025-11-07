Веласкес обяви кой пропуска Вечното дерби

Крилото на Левски Карл Фабиен пропуска Вечното дерби с ЦСКА. Това заяви треньорът на "сините" Хулио Веласкес. Той разкри подробности и за състоянието на Мазир Сула. Плеймейкърът беше принудително сменен по време на победата с 3:0 над Арда в Кърджали.

"Карл Фабиен отпада за тази среща. Мазир Сула върви добре във възстановяването си през седмицата. Той свърши малко по-различен вид работа и вчера тренира с останалите, тъй като тя бе с по-ниско натоварване. Всичко при него върви много добре, в следствие на което по-късно ще мислим как да процедираме. Имаме и един или двама преуморени, но не става въпрос за контузии. Анализираме тяхното състояние", заяви Веласкес.

Той разкри още, че е наясно за титулярния състав на Левски за напечения сблъсък. "Моментната форма има значение. Ясно е какъв емоционален заряд имат мачове като утрешния, но както и във всички други, ние влизаме в него отговорно, с отдаденост и работим по същия начин. Ще вземем под внимание слабите и силните страни на противника. Искаме да проведем мача по начина, по който нас ни устройва. Искаме да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника", каза още Веласкес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com