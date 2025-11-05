Троен удар за ПСЖ след загубата от Байерн

Шампионът на Европа ПСЖ получи троен шамар.

Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, които получиха контузии в мача срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига (1:2), ще отсъстват от терените седмици наред, обявиха от клуба.

Хакими, който напусна терена в сълзи след непремерен шпагат на Луис Диас, "страда от тежко изкълчване на левия глезен, което ще го извади от терените за повече седмици", написаха от ПСЖ в комюнике.

Точно седмица след като за първи път бе титуляр, носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е станал "жертва на контузия на левия прасец и ще се възстановява следващите седмици".

Португалският национал Нуно Мендеш също има изкълчване на лявото коляно, уточниха от клуба, който спечели Шампионската лига през миналия сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com