Трансферна бомба в Турция! Броят милиони за звезда на Левски

Истинска трансферна бомба тиктака Турция в навечерието на гостуването на Левски в Добрич на Добруджа, пише „Мач Телеграф“.

Турското издание „Duydukmu" твърди, че истанбулският гранд Бешикташ ще „прескочи всички бариери“, за да вземе защитника на „сините“ Майкон. Нещо повече – твърди се, че в клуба били наясно, че цената на бразилеца е около 5 000 000 евро, но това в никакъв случай не можело да ги спре, защото те търсели точно голов краен бранител.

„Бешикташ насочи вниманието си към България за трансфер на ляв бек. Ръководството иска 25-годишния бразилец Майкон, който играе за Левски. Ръководството на Бешикташ вече насочва трансферните си усилия за новия сезон. „Черно-белите“, които със сигурност ще вземат нов ляв защитник, проучват възможността да купят бразилска звезда от Левски.

Стана известно, че българският отбор иска приблизително 5 милиона евро за бразилския ляв бек, чийто договор изтича през 2027 г. От Бешикташ разкриват, че ръководството ще прескочи всички бариери, за да доведе Майкон в отбора“, пише „Duydukmu“. Изданието уточнява, че турският гранд е харесал много действията на Майкон при статичните положения (б.р. не се уточняват детайли в тази посока), отличният му удар от дистанция и факта, че е много пъргав.

„Майкон прави разлика със скоростта при движенията си по фланга и може да направи бърз преход от защита в атака. Бешикташ го иска най-вече, защото е голов бек. От началото на сезона той е изиграл 36 мача, в които е вкарал 5 гола и е направил 7 асистенции“, пишат още в Турция.

Припомняме, че около Майкон е най-горещо в последно време. Твърди се, че към него има интерес от куп силни европейски отбори като Бетис, Борусия Дортмунд, Комо и дори Тотнъм, а всички те са готови да дадат около 5 000 000 евро за правата му. В края на сезона ще стане ясно дали тези слухове ще се превърнат в реалност.



