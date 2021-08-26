Топ 10 на най-младите футболисти с дебют през сезон 2020/2021

Изминалият футболен сезон бе меко казано вълнуващ, но най-вече дългоочакван след редица затишия и бури, свързани главо с прекратяването и стопирането на лиги и първенства поради пандемията с коронавируса. Нещо повече – футболната тръпка от събитията на клубните и национални първенства бе една прелюдия към състоящото се в момента Европейско първенство. Но докато то тече, нека се върнем отново за кратко към сезон 2020/2021, за да ви запознаем с една любопитна класация. Тя може да ви даде теми за размисъл за бъдещи прогнози, които да поставите срещу реални пари в любимия си букмейкър. Междувременно, ако нямате такъв, вижте този Bwin разбор, за да прецените дали това не е платформата за залози, от която имате нужда.

Що се касае до днешната ни класация, тя е посветена на най-младите футболисти, които имахме удоволствието и честта да видим през изминалия сезон. Казваме удоволствие и чест, защото истината е, че тези младоци се представиха не просто добре и подобаващо, ами и в много отношения наравно и дори по-впечатляващо от по-опитните играчи. Започваме с първо място и с най-младата звезда от футболния сезон 2020/2021:

Уиздъм Амей. Той е едва на 15 години и вече бележи първите си успешни мачове в италианския отбор на Болоня. Защитникът дебютира срещу мача Дженоа. Макар и да влиза чак в 89-та минута на двубоя, за Амей това е върхов момент във футболната му кариера, защото с тази поява буквално чупи рекорда за най-млад играч в Серия А на Италия. Юсуфа Мукоко. Германският футболист е едва на 16 години, но вече носи жълто-черния екип на Борусия Дортмунд. Роден в Камерун, отскоро футболистът обаче представлява и младежкия национален отбор по футбол в Германия. Интересен факт за Мукоко е, че вече анализаторите го свързват усилено с точковите си способности. Чака Траоре. 16-годишният футболист на Кот д‘Ивоар няколкократно бе сравнен с младия Неймар. Младокът вече записа няколко успешни срещи на позицията крило за своя футболен клуб Пария в Серия А на Италия. Мохамед-Али Чо. 16-годишният халф играе като нападател и халф за френския футболен клуб СКО Анже. Допреди няколко години той представляваше младежкия отбор по футбол в Англия, където бързо прави впечатление с бързината и точните си попадения. Капер Урбански. Това е поредният млад талант на Болоня. Очевидно, италианският отбор изобщо не се притеснява да дава път на младите, а напротив – прави го в лицето на различни позиции в отбора. Урбански е на 16 години и е от Полша. В момента за Болоня заема позицията на атакуващ защитник. Антуойн Хакфорд. Той ще навърши 17 години след цели три месеца. Антуойн Хакфорд започна да играе в началото на своите 16 в английския футболен отбор Шефилд Юнайтед. Хакфорд записа няколко мача, като дебютира в двубоя срещу Кристъл Палас още в началото на 2021-ва година. Дейн Скарлет. Скарлет вече е навършил 17 години, но още от 16-годишна възраст играе за английския отбор Тотнъм Хотспур. Момчето е родено в Англия и се занимава с футбол от малък, като сменя няколко позиции, но в момента е централен нападател. Алваро Бастида Моя. 17-годишният полузащитник е записал само един, но достатъчно ценен за него мач във Висшата дивизия на Испания. Той влиза в последните минути за своя отбор Кадис, за да направи дебюта си в професионалния футболен свят на възрастните. Раян Черки. И той е на 17 години, но пък има значителен брой разписани мачове за своя отбор, френския Олимпик Лион. Преди това, Черки е познат с четирите си хитови попадения от Младежката лига на Уефа Сезон 2019/2020 година. Шола Шортайър. Със своите 17 години той може и да не оглавява класацията за най-млад играч на изминалия сезон, но пък е такъв за сегашния си отбор, Манчестър Юнайтед. Крилото впечатлява с изключителната лекота при преодоляването на съперниците в класическите ситуации от типа 1 в 1.

