Томова пак в играта. Съдбата й даде нов шанс в Щутгарт

Виктория Томова получи неочакван втори шанс и ще играе в основната схема на турнира на клей от категория УТА 500 в Щутгарт, след като влезе като „щастлива губеща“.

Българката се възползва от възможността и влиза в надпреварата въпреки отпадането в квалификациите. Така сезонът на червена настилка започва с нова перспектива за първата ни ракета. Още в първия си мач тя ще трябва да се справи с сериозно предизвикателство.

Томова ще се изправи срещу представителката на домакините Лаура Зигемунд, която традиционно е неудобен съперник на клей. Двете вече имат един двубой помежду си, като българката излезе победителка на турнира в Рабат през 2024 година след успех в два сета.

Пътят напред обаче става още по-труден. При победа в първия кръг Томова ще срещне номер 3 в схемата Ига Швьонтек, което би означавало сблъсък с една от най-доминантните тенисистки в света на тази настилка.

Така за българката мачът със Зигемунд е не просто шанс за продължаване напред, а възможност да си осигури голяма сцена срещу елита на световния тенис.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com