Световното по футбол предизвика жилищно земетресение. 6000 долара за квартира

Световното по футбол предизвика жилищно земетресение. Най-големите победители от тазгодишното Световно първенство по футбол ще бъдат тези, които успеят да отдадат имотите си под наем, пише Bloomberg.

Боби Руфаел, който управлява над десет имота за краткосрочно отдаване под наем в Ню Джърси, казва, че луксозните квартири в щата може да достигнат цена от 240 хил. долара между 11 юни и 19 юли, когато ще се проведе турнирът. Той допълва, че е утроил цените на жилищата си в очакване на приток от почитатели за мачовете и отговаря на обаждания на собственици на имоти, които искат да се възползват от търсенето.

„Те казват, виж, ще уредя въпроса. Ще отседна при роднини за месеца или за няколко седмици, само за да мога да се възползвам от тези приходи“, казва Руфаел, основател на Settled In Property Management.

Обявите вече показват ръст на цените. Жилище със шест стаи в Airbnb в Принстън, щата Ню Джърси, се предлага за около 6000 долара на нощувка по време на Световното първенство, с около 140% повече спрямо цената му година по-рано, въпреки че се намира на един час път с кола от стадион „Менлайф“, където ще се играят мачовете.

Треската променя жилищния пазар в градовете домакини на Световното първенство в САЩ, които очакват милиони посетители по време на турнира. Мачове ще се играят също в Мексико и Канада.

„Големи събития като Световното първенство създават значими икономически възможности за местните домакини, много от които използват допълнителните приходи, за да компенсират нарастващите разходи за живот“, съобщава Airbnb. „В същото време гостите пак имат голям избор от обяви – към края на февруари около 80% от наличните обяви в градовете домакини са със средна цена на нощувките от 500 долара“, допълва компанията.

За хората, които отдават жилищата си под наем, това може да е доходоносна перспектива, особено като се има предвид, че Airbnb дава 750 долара в брой на собственици, които за първи път отдават жилището си под наем, за да стимулира новите обяви. За пътуващите разходите за присъствие се прибавят към ръста на цените на билетите, на хотелските стаи и на полетите. Очаква се бумът на туризма да увеличи цените на хотелите в градовете домакини със средно 300% около мачовете на откриването, съобщи New York Times.

Тези разходи карат Мехди Салем, основател на Френската асоциация на футболните фенове Les Baroudeurs du Sport, да намери начини да спести пари, докато организира настаняването на 80 от членовете на асоциацията си, за да гледат как Франция играе на „Метлайф“.

Той е настанил осем души в стая, в която могат да спят четирима, и е резервирал хотели в Манхатън повече от година преди първенството, когато цените са били по-ниски. Сега той оглежда имоти в крайните квартали на Ню Йорк като „Бронкс“ и „Куинс“, както и имоти в Airbnb в по-слабо посещавани от туристи квартали на Ню Джърси.

„Някои цени са напълно смехотворни“, отбелязва Салем.

