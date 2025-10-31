Строга забрана в Левски

Вечното дерби на България наближава, с това започва да се нажежава и обстановката в Левски - ЦСКА.

Ясно е, че в двата клуба вече мислят за мач №1 у нас, въпреки че до него има повече от седмица - 8 ноември, събота, от 15:00 часа. И точно заради това треньорът на Левски Хулио Веласкес е забранил на играчите и на своите асистенти да говорят за мача с ЦСКА.

В неделя "сините" гостуват на разклатения Арда в Кърджали и след седмица е двубоят с "червените". Испанецът е категоричен, че никой в отбора не трябва и да си мисли за отпускане срещу Арда, а и по принцип неговата философия изключва да се мисли за друг мач, освен за предстоящия, пише "Мач Телеграф".

Мачът срещу Арда може да се окаже стратегически много важен за "сините". При победа в Кърджали и евентуална загуба на точки от Лудогорец във Варна от Черно море, Левски може да направи разликата с "орлите" още по-голяма, въпреки отложения мач на "орлите" с Берое.

Хулио Веласкес специално е заявил на футболистите след победата над Хебър за Купата на България да забравят за мача в Пазарджик, да забравят, че има дерби с ЦСКА, а да мислят единствено за Арда.

