В последния момент: Веласкес взима важно решение

Един от най-добрите футболисти през сезона на Левски - Евертон Бала, най-вероятно ще бъде готов за гостуването на Арда в неделя.

Вчера техничният футболист, който вкара два гола на Добруджа, започна тренировката със съотборниците си, но след това се отдели и продължи заниманието сам. Той има лек проблем с адукторите, но се очаква да е на линия за мача в Кърджали.

В последния момент Хулио Веласкес ще реши дали да го включи в титулярния състав, или да го остави сред резервите, пише „Мач Телеграф“.

Титулярите от мача с Хебър проведоха само загрявка и след това се прибраха. Тримата вратари, игралите по-малко и тези, които не се появиха на терена, направиха пълноценно занимание.

