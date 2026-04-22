Стана ясна съдбата на Вуцов в Левски

Светослав Вуцов ще продължи да бъде част от Левски, независимо какво ще се случи до края на този сезон. Той се е разбрал с ръководството на тима да остане на „Герена“ поне още един сезон. Причината е, че „сините“ не искат да търсят нов вратар, въпреки че има сериозен интерес към Вуцов.

През зимата Вуцов бе изкушаван от украинци, които му даваха 10 пъти по-голяма заплата от тази на „Герена“. А сега около него се въртят други тимове. „Сините“ обаче не са склонни да го пуснат и правят всичко възможно да остане, както бе и с Кристиан Димитров.

Иначе Левски бе забъркан в трансферна сага с друг вратар от елита. Това е Милосавлиевич от Локомотив Пловдив. Швейцарецът със сръбски корени бил наблюдаван още от Лудогорец, където търсели заместник на Пад, както и от ЦСКА. При „червените“ той можел да замени Лапоухов, за когото се твърди в Беларус, че може да премине в Спартак М.

Вуцов има и още една причина да не бърза с трансфер поне до следващото лято. На него му предстои да става баща и няма да бърза точно в този момент да сменя обстановката, пише „Мач Телеграф“.

