Слот отсече! Това ли е заместникът на Салах

Старши треньорът на Ливърпул - Арне Слот, е уверен във възможностите на Жереми Фримпонг да играе на позицията на Мохамед Салах.

Очаква се нидерландецът да започне като титуляр в мача за Къмюнити Шийлд с Кристъл Палас в неделя заради контузия на Конър Брадли.

"Определено мислехме за това (Салах да отсъства по време на Купата на африканските нации)", каза Слот.

"Привлякохме Жереми Фримпонг, защото смятаме, че той може да играе като халфбек, но също така смятам, че може да играе и като дясно крило. Мо ще ни липсва за максимум шест мача, но това е доста във Висшата лига, особено когато виждате колко добре се справи през миналия сезон", продължи той.

"Привличането на Жереми беше по много причини, но една от тях беше, че той може да замести Мо, ако Мо го няма. Има и други варианти, но Жереми определено е един от тях", добави Слот.

