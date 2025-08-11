Скука в Кърджали. Арда и Локомотив Пловдив не излъчиха победител

Арда и Локомотив Пловдив завършиха 0:0 в последния сблъсък от четвърти кръг в Първа лига. Двубоят не бе предшестван от интересни ситуации и равенството е закономерно.

От днес нататък за възпитаниците на Александър Тунчев предстои реванш с Кауно Жалгирис в Лига на конференциите, докато "смърфовете" на Душан Косич приемат Славия в първенството.

Първата възможност в двубоя бе за пловдивчани. В 13-ата минута Жулиен Лами центрира отдясно в наказателното поле, където Франсиско Политино стреля с глава, но вратарят Анатолий Господинов спаси.

В края на полувремето Арда пропусна отличен шанс за гол. Десният краен бранител Густаво Каскардо центрира на далечната греда, а там Иснаба Мане от непосредствена близост не насочи топката в очертанията на вратата.

През второто полувреме играта често се накъсваше, ала в края на мача Хуан Переа се озова на стрелкова позиция, за да отправи неточен удар.

