Скандалът трещи! Керкез постави условие на ЦСКА

Босненецът на този етап отказва да напусне "Армията"

19 сеп 25 | 16:36
Треньорският скандал в ЦСКА трещи.

Душан Керкез на този етап отказва да напусне "Армията". Треньорът твърди, че е обещал да хвърли оставка заради страх от феновете, които го причакаха на Панчарево след загубата от Арда.

Босненецът споделил тази сутрин, че категорично отказва да си тръгне от клуба, ако не получи всичките си заплати до края на договора му през юни 2026 година, съобщава "Гонг".

 

Оставката на Керкез официално бе поискана от спортния директор Бойко Величков след поражението с 0:1 от Арда вчера, а агитката на тима скандира "Оставка".

Ръководството на клуба вече окончателно е свалило доверието си към наставника.

 

