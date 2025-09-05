Шоуто продължава. Топ 10 на свободните агенти до края на лятото

Във Висшата лига свободни агенти могат да бъдат привличани по всяко време и да бъдат картотекира ведна, стига да има вакантно място в тимовия им лист. Макар и ограничен, този пазар предлага шанс за изгодни и неходчиви сделки.

Ето 10 от най-интересни имена, достъпни без трансферна сума:

Михаил Антонио

Уест Хем взе трудното решение да не поднови договора на 35-годишния нападател, който все още се възстановява след тежката катастрофа от декември 2024 г.

Въпреки това Антонио се завърна по-рано от очакваното и игра за Ямайка през юни, като вкара два гола и за младежкия състав на "чуковете" през юли. Той заявява, че няма намерение да се отказва от футбола и вече е провел разговори с клубове в Англия и чужбина, с цел да намери място в националния отбор на Ямайка за Мондиал 2026.

Джош Браунхил

29-годишният халф изигра впечатляващ последен сезон с Бърнли, в който записа 24 голови участия (18 гола и 6 асистенции) и помогна на отбора да спечели промоция.

Очаква се Браунхил да избере Висшата лига, ако се появи реален интерес, макар че е получил и изключително доходно предложение от Ал-Шабаб в Саудитска Арабия. В момента най-близо до подпис с него изглежда Уулвърхемптън.

Кристиан Ериксен

След края на договора с Манчестър Юнайтед, 33-годишният датчанин вярваше, че клубове извън топ 6 във Висшата лига ще се свържат с него с оферта. Макар да бе надежден при "червените дяволи", когато играеше, контузиите намалиха влиянието му. В момента Ериксен е без отбор и дори не попадна в групата на Дания за предстоящите мачове. През лятото бе свързван с Брентфорд, Бърнли и дори Рексъм, но засега е без отбор.

Рик Карсдорп

Нидерландският десен бек, който се прочу с конфликта си с Жозе Моуриньо в Рома, приключи краткия си престой в ПСВ. На 30 години Карсдорп остава надежден защитник с добри качества и в другия край на терена и може да се окаже ценен избор за клубове, търсещи стабилизиране в защита.

Алекс Окслейд-Чембърлейн

След два сезона в Бешикташ, белязани от контузии, 32-годишният халф отново е свободен. Въпреки проблемите му с травми, към него има интерес от Висшата лига, а Бирмингам и родният му клуб Саутхемптън също са опция. Много е вероятно бившият играч на Арсенал и Ливърпул да се завърне в английския футбол.

Миралем Пянич

Някога един от най-добрите халфове в света, босненецът премина през Турция, ОАЕ и Русия, преди да остане без отбор. На 35 години Пянич обмисля следваща стъпка - в САЩ (Сейнт Луис Сити) или евентуално завръщане в Италия за последен танц в Серия "А".

Серхио Регилон

Бившият защитник на Реал Мадрид и Тотнъм приключи договора си със "шпорите" на 28 години, след като прекара три поредни сезона под наем (Атлетико, Манчестър Юнайтед, Брентфорд).

През последната кампания игра едва 316 минути, но въпреки липсата на игрова практика, би бил солидно попълнение за отбор, нуждаещ се от бек.

Такехиро Томиясу

Японският защитник и Арсенал се разделиха преждевременно след поредица от тежки контузии. През сезон 2024/25 Томиясу записа само шест минути игра.

Все още се възстановява от операция на коляното и се очаква да отсъства поне до януари, което прави шансовете му за подписване в краткосрочен план минимални.

Хаким Зиеш

Бившият играч на Челси и Галатасарай разтрогна договора си с Ал-Духаил едва след четири месеца в Катар. На 32 години мароканецът се бори с контузии, но все още има интерес към него от Ла Лига (Елче) и от родната му Нидерландия.

Курт Зума

Френският бранител бе даден под наем в Ал-Ороба в Саудитска Арабия през последната година от договора си с Уест Хем.

След скандала с насилието над котката му, репутацията му спадна сериозно, но въпреки това е свързван с Евертън, Уулвърхемптън и Валенсия. Самият Зума обаче предпочита ново изгодно предложение от Саудитска Арабия.

