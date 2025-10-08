Решиха съдбата на Бусато

Стражът Густаво Бусато кара последния си сезон в ЦСКА. Клубът не възнамерява да му предлага нов контракт, разбра „Тема Спорт“.

Действащият договор на вратаря е до юни 2026 година, като има опция за удължаване с още една, но едва ли ще се стигне до нейното активиране. В последните мачове той отстъпи титулярното си място на национала на Беларус Фьодор Лапухов, който бе привлечен в началото на тази година, но помага с безценния си опит.

Бразилецът дойде на „Армията“ през лятото на 2019-а от местния Итуано. Притежава и италиански паспорт. Постепенно той се превърна в основен избор под рамката. Стигна и до капитанската лента. На 23 октомври Густаво ще навърши 35 години.

До момента има 203 мача за 31-кратните шампиони във всички турнири (154 в Първа лига, 18 за Купата на България, 1 за Суперкупата и 30 срещи в европейските турнири). Густаво е №1 по срещи сред чужденците, преминали през клуба. Втори остава Ибрахима Гай – 160, Жеферсон е със същата бройка, но със значително по-малко игрови минути. Тиаго Родригес е плътно след тях със 154 участия. В този период Бусато е допуснал 159 гола, но е запазил суха мрежа в цели 98 мача.

