Реал Мадрид мачка в Испания, Барселона догонва

Играчът Винисиус Жуниор вкара два гола, преди късен удар на Килиан Мбапе да оформи домакинската победа на Реал Мадрид с 3:1 над гостуващия Виляреал, който завърши с 10 души в мача от осмия кръг на Ла Лига.

Реал Мадрид излезе начело в класирането с 21 точки, с две пред тима на Барселона, който гостува на Севиля днес. Виляреал е трети с 16 точки.

Орелиен Чуамени можеше да открие резултата, но ударът му с глава мина малко покрай гредата. Малко по-късно Мбапе подаде топката на Франко Мастантуоно, чийто удар от упор бе отклонен над гредата от защитника Ренато Вейга.

Виляреал също имаше шансове през първото полувреме, когато Тани Олувасейи нахлу в наказателното поле и се озова сам с вратаря Тибо Куртоа, който направи страхотно спасяване.

Отборът на Реал поведе малко след почивката, когато Винисиус получи топката от Мбапе, нахлу в наказателното поле и отправи удар от остър ъгъл, който се отклони от халфа на Виляреал Санти Комесана и влезе в мрежата.

Бразилският нападател удвои от дузпа в 69-ата минута, след като беше съборен от Рафа Марин.

Четири минути по-късно обаче Виляреал върна едно попадение, след като Жорж Микаутадзе се разписа с нисък удар от границата на наказателното поле.

В 77-ата минута защитникът на Виляреал Сантяго Моурино беше изгонен след втори жълт картон за нарушение срещу Винисиус, оставяйки гостите с човек по-малко на терена. Домакините се възползваха от числения си аванс и Мбапе отбеляза третия гол в 80-ата минута, след като Брахим Диас проби и върна топката на нападателя, който оформи крайния успех.

Първенство на Испания по футбол, мачове от осмия кръг в Ла Лига:

Овиедо – Леванте - 0:2

Жирона – Валенсия - 2:1

Атлетик Билбао – Майорка - 2:1

Реал Мадрид – Виляреал - 3:1

Неделя:

Алавес – Елче

Севиля – Барселона

Еспаньол – Бетис

Реал Сосиедад – Райо Валекано

Селта – Атлетико Мадрид

От петък:

Осасуна – Хетафе – 2:1

Лидер във временното класиране е Реал Мадрид с 21 точки, пред Барселона с 19 точки, Виляреал с 16, Елче и Атлетик (Билбао) имат по 13, Еспаньол, Атлетико (Мадрид) и Бетис са по 12 и други.

