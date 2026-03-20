Ракетата отново го направи! Рони О'Съливан влезе в историята

Най-успешният снукър играч на всички времена - Рони О'Съливан, подобри рекорда за най-висока точкова серия, записвайки брейк от 153 точки на турнира в Юшан, Китай.

50-годишният англичанин, наричан Ракетата, направи постижението в първия фрейм при победата си с 5:0 срещу уелсеца Райън Дей в четвъртфиналната фаза на надпреварата.

Седемкратният световен шампион получи „фрий бол“ след грешка на Дей в началото на откриващия фрейм и се възползва мигновено, използвайки зелената топка, за да започне серията си. Впоследствие О'Съливан комбинира с черната 14 пъти и два пъти с розовата, за да оформи брейка си от 153 точки.

„Просто искам да благодаря на всички хора, които ми писаха, за да ме поздравят за брейка от 153. Това беше доста готин момент, наистина съм щастлив да го направя. Благодаря на всички, които ме подкрепят“, каза Рони О'Съливан във видео, публикувано в профила му в X, цитиран от BBC, предава БНР.

Така Ракетата подобри предишния рекорд от 148 точки, поставен от Джейми Бърнет през 2004 година.



Максималният възможен брейк в снукъра без наличието на „фрий бол“ е 147 и преди днес беше постиган 239 пъти. Самият Рони О'Съливан държи рекорда за максимални точкови серии със 17.

