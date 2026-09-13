Ракетата отново го направи! Рони О'Съливан влезе в историята
50-годишният англичанин направи постижението в първия фрейм при победата си с 5:0 срещу уелсеца Райън Дей
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50-годишният англичанин направи постижението в първия фрейм при победата си с 5:0 срещу уелсеца Райън Дей
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