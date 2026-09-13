Ракетата отново го направи! Рони О'Съливан влезе в историята
50-годишният англичанин направи постижението в първия фрейм при победата си с 5:0 срещу уелсеца Райън Дей
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50-годишният англичанин направи постижението в първия фрейм при победата си с 5:0 срещу уелсеца Райън Дей
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Рони О'Съливан ще набляга на почивката
Мъчи ме безсъние, призна Рони О'Съливан
Световният шампион по снукър Рони О'Съливан може да не е играчът с най-много спечелени титли в този спорт, но за мнозина си остава най-талантливият. С...
Татко ме превърна в шампион, казва великият майстор на спорта в автобиографията "Бяг" Световният шампион по снукър Рони О'Съливан може да не е играчъ...
София. За трета поредна година България ще приеме турнир от световните серии по снукър PTC (Players Tour Championship), като в началото на октомври се...
Звездата в световния снукър Рони О'Съливан ще участва в новия сезон на "Вип Брадър" Англия, съобщават британските медии. Ракетата бе близо до влизане...
Шефийлд. След близо година извън професионалния снукър Рони О'Съливан спечели тазгодишния световен турнир и така защити миналогодишната си титла. На ф...