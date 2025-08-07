Прогноза за мача Левски - Сабах

Левски днес посреща азерския отбор Сабах на Герена в София, като мачът е от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите на УЕФА.

Часове преди началото LiveResult излезе с подробно описание на участието на двата отбора досега и прогноза:

„Левски започна борбата в европейските състезания от 1/8 финала на квалификационните плейофи за Лига Европа, където се срещна с израелския Апоел (Беер Шева). И двата мача завършиха с нулево равенство, а съдбата на сблъсъка се реши само с дузпи, където Левски се оказа по-силен.

На четвъртфиналите обаче отборът спря на крачка от следващия етап, губейки от шведската Брага след продължения. Прави впечатление, че и четирите мача на Левски през този сезон на Лига Европа завършиха с резултат 0:0, което показва надеждна защита, но проблеми в атака.

Сабах стартира и в Лига Европа, но на 1/8 финала загуби от словенския Селие с общ резултат, въпреки тежката борба в продълженията. След това Сабах продължи да играе в Лигата на конференциите, където уверено победи молдовския Петрокуб с общ резултат 6:1.

Този резултат показва, че отборът е в състояние да действа ефективно в атака, особено срещу по-малко известни противници.

Левски има по-богат опит в Купата на европейските шампиони и серия от 18 мача без поражения в редовното време. Сабах загуби само веднъж в последните си пет мача, но защитата им изглежда по-малко стабилна в сравнение с опонентите им.

Отборите никога не са се срещали преди, което добавя интрига към предстоящия мач.

Предвид надеждността на Левски в защита и способността му да издържа на сериозен натиск, българите имат добри шансове да не загубят на собствен терен. Сабах обаче показа, че може да вкарва, особено в Лигата на конференциите.

Прогнозата за мача е за общ брой голове - повече от 1.5. Левски ще спечели“.

Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас сподели вчера очакванията си от предстоящия мач на специална пресконференция в София. Той подчерта, че българският тим има богата история. "Ще играем срещу такъв исторически клуб като „Левски“. Противниковият отбор не се нуждае от представяне. Очаквам с нетърпение тази среща. Ние сме наясно какво ни очаква на терена. Левски показа силен мач срещу Брага във втория квалификационен кръг. През миналия сезон те заеха второ място в българското първенство. Сериозно се подготвихме за този мач", добави треньорът.

"Сабах пристигна в България с цел постигане на положителен резултат в мача срещу Левски, заяви играчът на азербайджанския клуб Джеси Секидика. Нигерийският нападател пък обяви, че идва в България за положителен резултат.

Левски излиза на терена без полузащитника Георги Костадинов, който се контузи във втория мач от Лига Европа срещу Брага и впоследствие не беше включен в състава за мача със Славия във вътрешното първенство (2:0).

В същото време централният защитник на Левски Кристиан Димитров ще е готов за мача. Националът пострада на реванша със Спортинг Брага (0:1) от Лига Европа, след като бе ударен в глезена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com