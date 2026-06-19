Подкрепяме националите за Купа „Дейвис“ в Пловдив

Националите на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев ще поведат българското участие на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя на кортовете на ТК „Локомотив".

Пьотр Нестеров и Димитър Кузманов си осигуриха място директно в основната схема по ранкинг, а с „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев.

За квалификациите по ранкинг се класира Анас Маздрашки, а „уайлд кард" от БФТ получиха още Александър Донски, Димитър Кисимов, Виктор Марков и Александър Толев.

Седем българи ще участват и в турнира на двойки. По ранкинг място в схемата имат Александър Донски, Янаки Милев и Пьотр Нестеров, а с „уайлд кард" ще играят Илиян Радулов, Александър Василев, Антъни Генов и Алекс Генчев.

В неделя от 9:30 часа ще се състои официалното откриване на турнира, а веднага след това ще започнат срещите от квалификациите. Организаторите ще направят всичко възможно двубоите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 16:00 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават мачовете на живо.

Входът за всички срещи е свободен.





Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност подрастващите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.



Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com