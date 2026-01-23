Пече се звезден трансфер! Тотнъм иска играч на Ливърпул

Тотнъм е изпратил запитване към съперника си в английското първенство по футбол Ливърпул за трансфер на левия краен бранител Анди Робъртсън, съобщава Sky Sports. Шотландският национал, който е с изтичащ договор, може да премине при лондончани в рамките на следващите няколко дни.

Робъртсън се присъедини към Ливърпул през 2017 от Хъл Сити и спечели всичко с "червените", включително две титли от Висшата лига и една в Шампионската лига. Той записа 363 мача за мърсисайдци, в които вкара 12 гола и направи 68 асистенции.

През тази година Робъртсън отстъпи титулярното място на Милош Керкез, който пристигна на "Анфилд" от Борнемут с трансфер за 46.9 милиона евро.

Робъртсън, който ще играе на Световното първенство по футбол през лятото с отбора на Шотландия, бе близо до изходящ трансфер и през лятото. Тогава обаче така и не се стигна до сделка между Ливърпул и испанския Атлетико Мадрид.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com