Пари Сен Жермен се върна на върха след трудна победа над Оксер

Брадли Баркола вкара втория си гол във втори пореден мач, за да осигури на Пари Сен Жермен победата с 1:0 като гост на Оксер на старта на 19-ия кръг на френското първенство. Победата връща парижани на върха в класирането, след като имат вече 45 точки, с две над Ланс, но и с мач повече. Домакините от Оксер са на предпоследното 17-о място с 12 точки.

Още по-странното беше, че Оксер беше в атака и търсеше победен гол в 79-ата минута, когато гостите отнеха топката, организираха бърза контраатака, която беше завършена от Баркола. Той напредна сам срещу вратаря и с прехвърлящ удар не остави шанс на стража на домакините.

До този момент предпоследният в класирането отбор на Оксер беше обезсърчил именитите си гости, след като ограничи до минимум възможностите за отбелязване на гол. Докато в защита нещата се получаваха, тимът на Оксер изглеждаше безобиден в атака и до попадението не беше отправил нито един точен удар към вратата на Пари Сен Жермен.

Шестото попадение от началото на сезона за Баркола потвърди доброто му представяне, като крилото имаше и още няколко възможности по-рано в мача да реши двубоя в полза на парижани.

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике направи ротации в състава, а след 60-ата минута на терена се появиха Усман Дембеле и Дезире Дуе, с цел да внесат повече острота в атака. Именно Дембеле изведе Баркола с решаващо подаване за единствения гол в срещата.

Изненадващият лидер до вчера Ланс има по-късно днес трудно гостуване на Олимпик Марсилия, който заема третото място, но изостава на 10 точки от върха.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 19-ия кръг:

Оксер – Пари Сен Жермен 0:1

По-късно днес:

Рен – Лориен

Льо Авър – Монако

Олимпик Марсилия – Ланс

В неделя са мачовете:

Брест – Тулуза

Мец – Лион

Нант – Ница

ФК Париж – Анже

Лил – Страсбург

В класирането води Пари Сен Жермен с 45 точки (19 мача), пред Ланс с 43, Олимпик Марсилия с 35, Лион с 33, Лил с 32, Рен с 31 и други.

