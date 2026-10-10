Пак скандал с Роналдо! Какво го чака

Отворена е дисциплинарна процедура срещу португалската суперзвезда Кристиано Роналдо, който напусна самоволно лагера на националния тим след конфрект със селекционера на 30 септември, съобщи футболната федерация на страната, цитирана от АФП и webcafe.bg.

"Заради спешния проблем Роналдо е с временно спрени състезателни права в очакване на наказанието", уточняват от федерацията, като добавят, че няма да има повече съобщения преди окончателното решение.

Според португалските медии, правилникът на федерацията гласи, че играч, който е пропуснал тренировка и мач поради неуважителни причини рискува наказание между един и шест месеца.

В сряда Роналдо се извини чрез социалните мрежи на феновете и на съотборниците си, като си отвори вратата за завръщане в състава, "след като си изтърпя наказанието", написа той.

Звездата критикува остро селекционера Жорже Жезуш, с когото работиха през миналия сезон в саудитския Ал-Насър и дори спечелиха титлата. Роналдо го обвини, че говори авторитарно и, че не е спазил думата си два пъти - първо, като не го е пуснал в игра срещу Норвегия, а след това не е спазил уговорка какво да каже и по време на пресконференция след конфликта. Едно от нещата, които Жезуш е било уговорено да каже, е, че "бил допуснал грешка, като накарал играч от нивото на Пеле и Марадона да загрява, без да го пусне в игра."

Отборът на Португалия спечели всичките си четири мача до момента и вече се класира за четвъртфиналите на турнира, като следващият двубой на тима е срещу Дания на 14 ноември.