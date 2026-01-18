Отиде си наш спортен деятел

ФК Беласица (Петрич) съобщиха тъжната новина за кончината на Борислав Тренчев.

"С дълбока тъга се разделяме с Боби Тренчев



Днес Петрич и футболната общност на Беласица загубиха един истински спортен човек, педагог и деец, отдал живота си на децата, спорта и клуба.



Боби Тренчев беше дългогодишен учител по физическо възпитание, треньор в Детско-юношеската школа на Беласица и спортен деятел. Любителите на футбола го помнят като коментатор на Дарик радио в много мачове на Беласица и Вихрен, в периода когато и двата отбора бяха част от А група.



Днес Беласица загуби свой човек.

Загуби го и Петрич.

Загубиха го поколения деца, които ще носят спомена за него.



Поклон пред светлата му памет.

Съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха.



Боби Тренчев остава завинаги част от историята на Беласица.



Поклонението ще бъде утре от 12:00 часа, погребението от 14:00 часа", съобщиха от клуба във Фейсбук.

