Отиде си наш спортен деятел

ФК Беласица (Петрич) съобщиха тъжната новина за кончината на Борислав Тренчев.
"С дълбока тъга се разделяме с Боби Тренчев
Днес Петрич и футболната общност на Беласица загубиха един истински спортен човек, педагог и деец, отдал живота си на децата, спорта и клуба.
Боби Тренчев беше дългогодишен учител по физическо възпитание, треньор в Детско-юношеската школа на Беласица и спортен деятел. Любителите на футбола го помнят като коментатор на Дарик радио в много мачове на Беласица и Вихрен, в периода когато и двата отбора бяха част от А група.
Днес Беласица загуби свой човек.
Загуби го и Петрич.
Загубиха го поколения деца, които ще носят спомена за него.
Поклон пред светлата му памет.
Съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха.
Боби Тренчев остава завинаги част от историята на Беласица.
Поклонението ще бъде утре от 12:00 часа, погребението от 14:00 часа", съобщиха от клуба във Фейсбук.
