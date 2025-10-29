Обрат! Разсипалият ЦСКА директор е изгонен

Никой не е толкова побъркан, та да бяга от хубавото.

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА - Радослав Златков, не се е разделил доброволно с клуба, научи Lupa.bg. Оказа се, че той не е подавал доброволно оставка и е искал да продължи да работи за клуба.

Златков отговаряше за почти всичко на "Армията", като дори беше обвиняван и за селекцията и спортно-техническата част, за която впоследствие беше назначен Бойко Величков.

Радослав Златков е трябвало да си тръгне с Пауло Нога, който напусна преди два месеца.

Той разбираше толкова от елитен футбол, колкото пишещият тези редове от балет.

Сега се смята, че Михаил Александров ще бъде неговият заместник, но в пространствтото се върти и скандално име - това на Добрин Гьонов.

Той беше анатемосан от "армейската" общност, след като преди години отиде на работа в ЦСКА 1948.

След престоя си в Бистрица бившият фехтовач седна на шефско кресло в БФС, а сега вече усилено е спряган за "Армията".

