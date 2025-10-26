Напрежение на Ел Класико. Ямал се закани на...

Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и младият ас на Барселона Ламин Ямал се забъркаха в скандал след "Ел Класико", спечелено от столичани с 2:1.

Веднага след последния съдийски сигнал, защитникът на Реал Мадрид Даниел Карвахал направи жест към крилото на Барселона Ламин Ямал, че говори твърде много.

Това вероятно произтича от коментарите на Ямал преди мача: той преди това беше заявил в медийно предаване на футболната лига на Кралската лига, че Мадрид "мамят и се оплакват".

Крилото на Реал Мадрид Винисиус също влезе в конфликт с Ямал.

"Говориш твърде много, говориш твърде много", каза бразилецът на Ямал, следвайки примера на Карвахал.

Винисиус също се подигра на крилото на Барса за представянето му в мача: "Днес само подаваш назад."

Marca съобщава, че Ямал е казал "Ще се видим навън" на Винисиус. След това бразилецът се опита да се доближи до испанеца, но беше спрян.

